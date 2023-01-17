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НовостиОбщество17 января 2023 7:07

Инспекторы ДПС в Туле спасли замерзавшего дальнобойщика

Полицейские помогли мужчине устранить неисправность и продолжить путь
Игорь КОПЫТОВ
Инспекторы ДПС в Туле спасли замерзавшего дальнобойщика

Инспекторы ДПС в Туле спасли замерзавшего дальнобойщика

Фото: материалы пресс-служб

Как выяснилось, вечером 6 января инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Туле Дмитрий Качанов и Михаил Раудис заметили стоявший на улице Староникитской грузовик – машина перекрыла целую полосу. В баке большегруза из-за низкой температуры замерзла солярка – на улице было минус 25 градусов.

Полицейские вызвали буксир, помогли с отогревом топливной системы. Только утром следующего дня большегруз смог благополучно продолжить маршрут.