Инспекторы ДПС в Туле спасли замерзавшего дальнобойщика Фото: материалы пресс-служб

Как выяснилось, вечером 6 января инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Туле Дмитрий Качанов и Михаил Раудис заметили стоявший на улице Староникитской грузовик – машина перекрыла целую полосу. В баке большегруза из-за низкой температуры замерзла солярка – на улице было минус 25 градусов.

Полицейские вызвали буксир, помогли с отогревом топливной системы. Только утром следующего дня большегруз смог благополучно продолжить маршрут.