В Тульской области «заминировали» поезд: угроза оказалась ложной Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Около двух часов 16 января экстренные службы и правоохранительные органы проверяли поезд. От «телефонных террористов» поступила информация о взрывном устройстве, которое находится в составе дальнего следования..

На месте работали сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции и медики. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась: никаких взрывчатых веществ в вагонах поезда обнаружено не было. После проверки состав продолжил движение.