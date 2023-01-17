Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 6:17

В Тульской области «заминировали» поезд: угроза оказалась ложной

На вокзале в Узловой накануне поступило сообщение о минировании
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области «заминировали» поезд: угроза оказалась ложной

В Тульской области «заминировали» поезд: угроза оказалась ложной

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Около двух часов 16 января экстренные службы и правоохранительные органы проверяли поезд. От «телефонных террористов» поступила информация о взрывном устройстве, которое находится в составе дальнего следования..

На месте работали сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции и медики. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась: никаких взрывчатых веществ в вагонах поезда обнаружено не было. После проверки состав продолжил движение.