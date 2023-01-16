«Ростелеком» взял под видеоконтроль городские пространства в Туле

Специалисты компании установили 39 камер видеонаблюдения: 23 — на Молодежном бульваре в Зареченском районе, 11 — в сквере у нового перинатального центра и 5 — в городском пространстве Юго-восточного микрорайона.

Ирина Телышева, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Совместно с правительством Тульской области мы продолжаем развивать IT-инфраструктуру региона. Видеонаблюдение — эффективный инструмент в решении вопросов безопасности и контроля за ситуацией на местах, особенно в зонах массового пребывания людей. Только за прошедшие два года наши специалисты подключили свыше 1 000 видеокамер по всей Тульской области. Большинство устройств оснащено функцией видеоаналитики. Мы продолжаем внедрение умных сервисов, круглосуточно обеспечиваем бесперебойную работу всей сети. Главная наша задача — с помощью современных технологий сделать повседневную жизнь людей безопаснее и комфортнее».

Сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива на облачной платформе. Услуга может быть внедрена на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру. Функция видеоаналитики позволяет распознавать объекты и анализировать видео: определять пол и возраст людей, вести подсчет уникальных посетителей, считывать номера машин, фиксировать оставленные предметы. Система сигнализирует о нештатных ситуациях, осуществляет интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания, имеет возможность локального хранения видеоархива.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории. Всю необходимую информацию о сервисе можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8 800 200-30-00.