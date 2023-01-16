20 тонн неопознанных замороженных сливок обнаружены в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, сотрудник ООО «Молочка и точка» оформил электронные ветеринарно-сопроводительные документы на производство 20 тонн замороженных сливок. Документы поступили в тульскую компанию ООО «БЁР».

В качестве сырья для продукции указаны 32 тонны сухих сливок из Беларуси. При оформлении документов был использован несуществующий ветеринарный сертификат.

Таким образом, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение сырья, использованного ООО «Молочка и точка» для производства продукции, не позволяет идентифицировать товар и определить его ветеринарно-санитарное состояние, а также может свидетельствовать о легализации и производстве фальсифицированной и потенциально опасной продукции.

Информацию о нарушениях направили в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора и в адрес ООО «БЁР».