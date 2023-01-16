18-е место в рейтинге российских городов по качеству жизни заняла Тула Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг российских городов по качеству жизни. По итогам 2022 года Тула в нем заняла 18-е место среди городов с населением более 250 тысяч человек.

При оценке учитывались такие факторы, как бытовое насилие, злоупотребление, алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, конфликтность общественных отношений, а также конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу качества оказания финансовых услуг.

В то же время учитывался интерес жителей к культурным ценностям, включая литературу, театры, музеи, выставки, стремление к получению среднего, высшего и второго высшего образования.

Москва (79 баллов) Сочи (76 баллов) и Грозный (76 баллов). Также лучшими российскими городами по качеству жизни признаны Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ Мурманск и Череповец. В аутсайдерах рейтинга, отметим, оказался город Иваново с 64 баллами.

По результатам исследования за 2021 год, кстати, Тула занимала 6 место.