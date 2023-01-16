Первая победа тульского «АКМ» на своем льду в новом году! Фото: материалы пресс-служб

Тульская команда АКМ провела очередной матч домашней серии Всероссийской хоккейной лиги. Соперником туляков стал челябинский «Челмет». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу тульских хоккеистов.

Счет открыли хозяева на четвертой минуте поединка - Андрей Виноградов отправил шайбу в ворота. Однако до перерыва челябинцы сравняли.

Вторая двадцатиминутка оказалась более богатой на забитые голы. Команды забросили три шайбы – у «АКМ» отличились Артем Мальцев и Евгений Рымарев.

В третьем периоде челябинцы сняли вратаря, и за 11 секунд до окончания матча сравняли счет. На второй минуте добавленного времени Александр Кулагин принес победу тулякам – 4:3.

16 января АКМ проведет заключительный матч этой домашней серии с «Южным Уралом».