Региональный совет отцов просит запретить выступление в Туле литовской группы «Полматери» Фото: соцсети

Совет отцов Тульской области просит запретить в городе выступление литовской музыкальной группы «Полматери». В качестве аргумента активисты указали, что песни коллектива, чью аудиторию составляют преимущественно подростки, пестрят ненормативной лексикой, пропагандируют половые извращения, ненависть к семейным ценностям.

Активисты обратились к уполномоченному по правам ребенка в Тульской области. Насколько это может повлиять на проведение коммерческого мероприятия, неясно. Хотя, прецеденты с требованиями РПЦ в стране уже имеются.

Выступление запланировано на 12 февраля 2023 года.