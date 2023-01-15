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НовостиОбщество15 января 2023 13:02

Региональный совет отцов просит запретить выступление в Туле литовской группы «Полматери»

Активисты утверждают, что песни группы пропагандируют суицид, аборты, садизм, употребление наркотиков
Игорь КОПЫТОВ
Региональный совет отцов просит запретить выступление в Туле литовской группы «Полматери»

Региональный совет отцов просит запретить выступление в Туле литовской группы «Полматери»

Фото: соцсети

Совет отцов Тульской области просит запретить в городе выступление литовской музыкальной группы «Полматери». В качестве аргумента активисты указали, что песни коллектива, чью аудиторию составляют преимущественно подростки, пестрят ненормативной лексикой, пропагандируют половые извращения, ненависть к семейным ценностям.

Активисты обратились к уполномоченному по правам ребенка в Тульской области. Насколько это может повлиять на проведение коммерческого мероприятия, неясно. Хотя, прецеденты с требованиями РПЦ в стране уже имеются.

Выступление запланировано на 12 февраля 2023 года.