Туляки могут получить 60% скидки, переводя автомобиля на природный газ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области программа реализуется уже четвертый год. Однако с некоторой «пробуксовкой» - в 2022 году на метан перешло чуть больше 300 машин. В общем автопарке – капля в море. При этом на программу было выделено более 23 миллионов рублей, в том числе 6 миллионов из регионального бюджета.

В 2023 году на перевод автомобилей на природный газ выделено больше 41 миллиона рублей. Смогут ли привлечь автовладельцев льготные условия? Физлица, субъекты малого и среднего предпринимательства получат скидку 60% от полой стоимости переоборудования. Дополнительно предоставляется владельцу и топливная карта.

Важное условие для участия в программе: возраст машины не должен превышать 15 лет, а также она должна быть зарегистрирована в России.