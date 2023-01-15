Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Контракт между сторонами заключен на полтора года. 41-летний специалист до этого руководил «Краснодаром» в первой части РПЛ. До этого сербский специалист работал с «Маккаби» из Тель-Авива.

Клуб из Краснодара в Кубке России смог занять первое место в группе «А» и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира. Поможет ли такой результат тулякам? Узнаем.

Сейчас «Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.