Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал»
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Контракт между сторонами заключен на полтора года. 41-летний специалист до этого руководил «Краснодаром» в первой части РПЛ. До этого сербский специалист работал с «Маккаби» из Тель-Авива.
Клуб из Краснодара в Кубке России смог занять первое место в группе «А» и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира. Поможет ли такой результат тулякам? Узнаем.
Сейчас «Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр.