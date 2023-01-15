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НовостиОбщество15 января 2023 7:00

Андрей Долгополов дежурит по Туле сегодня, 15 января

На выходных традиционно организовано дежурство сотрудников горадминистрации
Игорь КОПЫТОВ
Андрей Долгополов дежурит по Туле сегодня, 15 января

Андрей Долгополов дежурит по Туле сегодня, 15 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 января дежурный — заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Андрей Долгополов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).