Тульский «АКМ» во втором матче домашней серии уступил «Зауралью» Фото: материалы пресс-служб

Счет встречи достаточно обидный – 2:3.

При этом первый период выдался богатым на шайбы. Счет распечатали туляки уже на четвертой минуте – Андрей Виноградов, вовремя появившийся со скамейки запасных, получил передачу от Евгения Рымарева и отправил шайбу в девятку. Гости ответили буквально тут же. До конца периода команды обменялись еще шайбами – у «АКМ» отличился Максим Лазарев, и ушли на перерыв при 2:2 на табло.

В середине второй двадцатиминутке туляки пропустили, и тогда сменили вратаря на Игоря Тяло. Во многом благодаря этому до перерыва счет остался прежним - 3:2 в пользу гостей.

Третья часть встречи, несмотря на острые атаки туляков - 17 бросков в створ - так и не повлияла на результат. Не помогло и то, что за полторы минуты до финальной сирены «АКМ» снял вратаря, и команда играла 6 на 5.

В ближайшей домашней игре «АКМ» встретится с «Челметом» 14 января.