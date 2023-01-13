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НовостиСпорт13 января 2023 7:45

Тульский «АКМ» во втором матче домашней серии уступил «Зауралью»

При этом дважды наши хоккеисты вырывались вперед
Игорь КОПЫТОВ
Тульский «АКМ» во втором матче домашней серии уступил «Зауралью»

Тульский «АКМ» во втором матче домашней серии уступил «Зауралью»

Фото: материалы пресс-служб

Счет встречи достаточно обидный – 2:3.

При этом первый период выдался богатым на шайбы. Счет распечатали туляки уже на четвертой минуте – Андрей Виноградов, вовремя появившийся со скамейки запасных, получил передачу от Евгения Рымарева и отправил шайбу в девятку. Гости ответили буквально тут же. До конца периода команды обменялись еще шайбами – у «АКМ» отличился Максим Лазарев, и ушли на перерыв при 2:2 на табло.

В середине второй двадцатиминутке туляки пропустили, и тогда сменили вратаря на Игоря Тяло. Во многом благодаря этому до перерыва счет остался прежним - 3:2 в пользу гостей.

Третья часть встречи, несмотря на острые атаки туляков - 17 бросков в створ - так и не повлияла на результат. Не помогло и то, что за полторы минуты до финальной сирены «АКМ» снял вратаря, и команда играла 6 на 5.

В ближайшей домашней игре «АКМ» встретится с «Челметом» 14 января.