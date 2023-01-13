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НовостиОбщество13 января 2023 6:54

Конфликт интересов: жители Богородицка Тульской области хотят аптеку, а не кафешку быстропита

Дискуссия развернулась в социальных сетях
Игорь КОПЫТОВ
Конфликт интересов: жители Богородицка Тульской области хотят аптеку, а не кафешку быстропита

Конфликт интересов: жители Богородицка Тульской области хотят аптеку, а не кафешку быстропита

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Богородицке, обсуждая перспективу открытия в городе ресторана сети быстрого питания, местные жители попросили расширения социальной сферы.

В популярном городском паблике появился призыв: «Хочешь, чтоб в Богородицке открыли «Вкусно — и точка»? Ставь лайк!» Только в комментариях люди открытие ресторана не поддержали, сообщив, что гораздо нужнее Богородицку круглосуточная аптека, бассейн и новый спортивный центр для детей и взрослых.

Впрочем, некоторые люди оказались заинтересованы в открытии ресторана, отметив, что он стал бы отличной альтернативой многочисленным палаткам с шаурмой.