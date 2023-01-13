Орден Мужества жене погибшего участника СВО передали в Новомосковске Тульской области Фото: соцсети

На встрече с главой городской администрации Алексем Бирюлиным, тот подчеркнул, что «такие люди, как Андрей Владимирович Вакулин, выполняют тяжелую, опасную, но очень нужную работу и платят порой за нее самую высокую цену — отдают собственную жизнь. Благодаря им, у нашей страны, у нас есть будущее. Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы жертва Андрея Владимировича была не напрасна, чтобы страна развивалась, чтобы люди жили достойно».

Орден Мужества Бирюлин передал супруге Андрея Вакулина — Наталье.