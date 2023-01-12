На пожаре в Кимовском районе Тульской области погиб пожилой мужчина Фото: материалы пресс-служб

11 января, в 20:48 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Кимовский район, п. Епифань, ул. Больничная. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

С открытым огнем спасатели поролись практически полтора часа Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники..

В результате происшествия дом сгорел полностью.

Не обошлось без жертв - погиб 87-летний мужчина.