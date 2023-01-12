Ситуацию с отоплением в Щекинском районе региональные власти взяли под контроль Фото: Алексей ФОКИН (фото)

11 января представители регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции и министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений проверили систему отопления в поселке Первомайский, жители которого пожаловались главе региона на холод в их квартирах.

В итоге выявилось нарушение качества предоставления услуг по отоплению - в некоторых жилых помещениях была ненадлежащая температура. Причиной оказалась утечка на сетях теплоснабжения в населенном пункте. До ее устранения жителей, в квартирах которых температура воздуха ниже нормы, обеспечили обогревателями.