В Тульской области заключили под стражу мужчину, убившему свою мать за сделанное ей замечание Фото: материалы пресс-служб

Следствием установлено, что 2 января текущего года, женщина сделала замечание своему сыну с связи с тем, что он проводит все свое свободное время играя в мобильные он-лайн игры. Разозлившись, он накинулся на нее и жестоко избил. На следующее утро злоумышленник обнаружил ее без признаков жизни.

По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации жителя Донского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего - заключен под стражу.

Следователем продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.