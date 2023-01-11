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НовостиОбщество11 января 2023 14:38

12 января на нескольких улицах Косой Горы в Туле отключат холодное водоснабжение

Об этом сообщает Тулагорводоканал
Игорь КОПЫТОВ
12 января на нескольких улицах Косой Горы в Туле отключат холодное водоснабжение

12 января на нескольких улицах Косой Горы в Туле отключат холодное водоснабжение

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, 12 января с 10:00 и до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в поселке Косая гора. Ограничения коснутся домов №№ 1-13 и 2-16 по улице Пушкина, а также домов №№ 2-16 по улице Луговая. При этом будет наблюдаться пониженное давление на улицах Некрасова, Папанина, Космонавтов и Маяковского.

Неудобства вызваны производством ремонтно-восстановительных работ на ул. Пушкина,13.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.