Более 40 тысяч туляков оказались ограничены в выезде за границу из-за долгов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На сегодняшний день свыше 44 тысяч жителей Тульской области имеют непогашенные задолженности по судебным решениям в размере от 30 тысяч рублей. Эта та самая планка, при которой может быть установлено ограничение выезда.

Еще более жесткое условие действует для ряда категорий исполнительных производств. Например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Также выезд из страны может быть ограничен при сумме долга от 10 тысяч, если должник не исполнил требование суда в течение двух месяцев со дня окончания срок добровольного исполнения.