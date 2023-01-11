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НовостиОбщество11 января 2023 13:42

Более 40 тысяч туляков оказались ограничены в выезде за границу из-за долгов

Такие данные обнародовало региональное Управление службы судебных приставов
Игорь КОПЫТОВ
Более 40 тысяч туляков оказались ограничены в выезде за границу из-за долгов

Более 40 тысяч туляков оказались ограничены в выезде за границу из-за долгов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На сегодняшний день свыше 44 тысяч жителей Тульской области имеют непогашенные задолженности по судебным решениям в размере от 30 тысяч рублей. Эта та самая планка, при которой может быть установлено ограничение выезда.

Еще более жесткое условие действует для ряда категорий исполнительных производств. Например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Также выезд из страны может быть ограничен при сумме долга от 10 тысяч, если должник не исполнил требование суда в течение двух месяцев со дня окончания срок добровольного исполнения.