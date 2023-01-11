За кражу 45 тысяч рублей начальник почты из Дубенского района Тульской области оштрафована на 80 тысяч Фото: Алексей ФОКИН (фото)

42-летняя начальник отделения почтовой связи «Поречье» с ноября 2019 года по июль 2020 года, имея доступ к деньгам, поступающим в качестве оплаты почтовых услуг, присвоила себе 45 тысяч рублей. Вскоре недостача выявилась в ходе прокурорской проверки, виновную вычислили.

Материальный ущерб, причиненный «Почте России», женщина частично возместила уже в ходе расследования. Вместе с тем, суд признал виновной жительницу поселка Дубна в совершении 11 эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ и наказал штрафом на сумму 80 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.