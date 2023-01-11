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НовостиПроисшествия11 января 2023 13:15

За кражу 45 тысяч рублей начальник почты из Дубенского района Тульской области оштрафована на 80 тысяч

За совершение должностного преступления осуждена бывшая сотрудница почтового отделения
Игорь КОПЫТОВ
За кражу 45 тысяч рублей начальник почты из Дубенского района Тульской области оштрафована на 80 тысяч

За кражу 45 тысяч рублей начальник почты из Дубенского района Тульской области оштрафована на 80 тысяч

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

42-летняя начальник отделения почтовой связи «Поречье» с ноября 2019 года по июль 2020 года, имея доступ к деньгам, поступающим в качестве оплаты почтовых услуг, присвоила себе 45 тысяч рублей. Вскоре недостача выявилась в ходе прокурорской проверки, виновную вычислили.

Материальный ущерб, причиненный «Почте России», женщина частично возместила уже в ходе расследования. Вместе с тем, суд признал виновной жительницу поселка Дубна в совершении 11 эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ и наказал штрафом на сумму 80 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.