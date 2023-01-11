Ссора закончилась поножовщиной: в Тульской области в суд направлено уголовное дело по факту убийства Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По версии следствия С 7 на 8 мая 2022 года житель поселка Октябрьский в результате ссоры, возникшей со знакомым после совместной попойки, пару раз пырнул оппонента ножом в грудь. От полученных ран 56-летний потерпевший скончался на месте.

Теперь уголовное делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 68-летнего ранее не судимого чересчур вспыльчивого хозяина квартиры направлено в Ефремовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.