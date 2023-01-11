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НовостиПроисшествия11 января 2023 10:53

Две пенсионерки из Тулы отдали телефонным мошенникам больше миллиона рублей за «спасение» внучек

В регионе не перестают происходить и так называемые «контактные» мошенничества
Игорь КОПЫТОВ
Две пенсионерки из Тулы отдали телефонным мошенникам больше миллиона рублей за «спасение» внучек

Две пенсионерки из Тулы отдали телефонным мошенникам больше миллиона рублей за «спасение» внучек

Фото: материалы пресс-служб

Так, в Зареченском округе на телефон 84-летней пенсионерке поступил звонок о том, что ее внучка якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Испуганная женщина согласилась на условия мошенников. К месту проживания потерпевшей подъехал молодой человек, которому она, по указанию звонившего, передала 225 тысяч рублей. Только после этого женщина позвонила внучке и поняла, что стала жертвой мошенников.

Жертвой аналогичной схемы стала еще одна пенсионерка из Тулы, которая отдала за «спасение» внучки 900 тысяч рублей.