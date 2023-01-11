Две пенсионерки из Тулы отдали телефонным мошенникам больше миллиона рублей за «спасение» внучек Фото: материалы пресс-служб

Так, в Зареченском округе на телефон 84-летней пенсионерке поступил звонок о том, что ее внучка якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Испуганная женщина согласилась на условия мошенников. К месту проживания потерпевшей подъехал молодой человек, которому она, по указанию звонившего, передала 225 тысяч рублей. Только после этого женщина позвонила внучке и поняла, что стала жертвой мошенников.

Жертвой аналогичной схемы стала еще одна пенсионерка из Тулы, которая отдала за «спасение» внучки 900 тысяч рублей.