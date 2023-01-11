В Богородицке Тульской области задержали «металлиста» из соседнего района Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть обратился директор одной из торговых организаций Богородицка, пояснивший стражам порядка, что из помещения, расположенного по улице 30 лет Победы, совершена кража медного радиатора грузового автомобиля, запчастей от телевизора и электрического кабеля.

В ходе проведения оперативных мероприятий и просмотра записей камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 42-летний житель Узловой. Спустя некоторое время мужчина был задержан. Злоумышленник во всем признался.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.