В Тульской области за долги продадут водонапорную башню и артезианскую скважину Фото: Игорь КОПЫТОВ

На ближайшие торги по продаже имущества, арестованного судебными приставами Тульской области состоятся 19 и 23 января.

В первом случае выставлено заложенное и незаложенное, недвижимое и движимое имущество на общую сумму 19 млн 875 тысяч рублей - земельные участки, легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника, а также водонапорная башня и артезианская скважина.

На втором аукционе выставлены квартиры на общую сумму 7 млн 603 тысяч рублей.