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НовостиОбщество11 января 2023 9:36

В Тульской области зону отдыха «АкваДон», благоустроенную за 220 млн рублей, заливают нечистоты

Причем, как отмечают местные жители, проблема это давняя
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области зону отдыха «АкваДон», благоустроенную за 220 млн рублей, заливают нечистоты

В Тульской области зону отдыха «АкваДон», благоустроенную за 220 млн рублей, заливают нечистоты

Фото: соцсети

Выезд на место экологов вместе с активистами показал, что стоки вытекают из канализационного колодца, расположенного на территории комплекса «АкваДон». Проект благоустройства этого общественного пространства стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений в прошлом году. На его реализацию выделили 220 млн рублей. Открытие зоны отдыха состоялось в ноябре.

Канализация естественным путем далее попадает прямиком в пруд, который также был реконструирован при создании современной зоны отдыха. И так здесь было раньше, так осталось и ныне — замены сетей в рамках проекта не проводилось.

Экологи направили письма в природоохранную прокуратуру и Управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку по данному факту.