В Туле взяли под стражу мужчину, забившего знакомого молотком Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Арестованный обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Так, в конце декабря 2022 года обвиняемый, находясь в районе улицы Макаренко в Туле, подверг избиению своего знакомого, нанеся при этом ему удар молотком в область головы.

Случайный прохожий заступился за потерпевшего, остановил нападавшего и вызвал скорую помощь. Но, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

Сейчас сотрудники Следственного отдела СК по Привокзальному району г. Тулы устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу.