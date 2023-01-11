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НовостиПроисшествия11 января 2023 9:12

В Туле взяли под стражу мужчину, забившего знакомого молотком

Сделано это по ходатайству следователя СУ СК РФ
Игорь КОПЫТОВ
В Туле взяли под стражу мужчину, забившего знакомого молотком

В Туле взяли под стражу мужчину, забившего знакомого молотком

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Арестованный обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Так, в конце декабря 2022 года обвиняемый, находясь в районе улицы Макаренко в Туле, подверг избиению своего знакомого, нанеся при этом ему удар молотком в область головы.

Случайный прохожий заступился за потерпевшего, остановил нападавшего и вызвал скорую помощь. Но, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

Сейчас сотрудники Следственного отдела СК по Привокзальному району г. Тулы устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу.