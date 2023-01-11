Апелляционный суд отменил оправдательный приговор тульским криминальным авторитетам Барину и Дюку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательные приговоры Роману Баринову и Сергею Дюкову, вынесенные на основании решения присяжных областным судом в августе 2022 года. Обоих обвиняли в вымогательстве у бизнесмена 140 000 рублей, а Барину вменяли еще и статью «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Задержали обоих преступников в сентябре 2020 года. На время следствия Барин и Дюк находились в СИЗО. После оглашения приговора в Тульском областном суде обоих освободили из-под стражи.

Теперь, после отмены решения, уголовное дело будет возвращено прокурору.