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НовостиОбщество11 января 2023 8:08

В Тульской области наказали экстремиста-рецидивиста

Поможет ли это встать на путь исправления — в этом вопрос
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области выявили экстремиста-рецидивиста

В Тульской области выявили экстремиста-рецидивиста

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

46-летний туляк летом 2021 года был оштрафован по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду в Интернете деятельности одной из запрещенных организаций. На суде он раскаялся и пообещал такого больше не допускать. Однако недавно снова повторил свой «подвиг», в этот раз в целях пропаганды разместив нацистскую свастику.

После вмешательства силовиков страницу с экстремистским контентом мужчина удалил. Заодно заработал очередной штраф.