В Тульской области наказали экстремиста-рецидивиста

В Тульской области выявили экстремиста-рецидивиста Фото: Алексей ФОКИН (фото)

46-летний туляк летом 2021 года был оштрафован по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду в Интернете деятельности одной из запрещенных организаций. На суде он раскаялся и пообещал такого больше не допускать. Однако недавно снова повторил свой «подвиг», в этот раз в целях пропаганды разместив нацистскую свастику.

После вмешательства силовиков страницу с экстремистским контентом мужчина удалил. Заодно заработал очередной штраф.