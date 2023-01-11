Тульский «АКМ» уступил по буллитам в первой игре этого года на своем льду Фото: материалы пресс-служб

В матче с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы Свердловской области гости смогли открыть лишь на семнадцатой минуте, но туляки ответили уже под самый занавес периода — Руслан Шайхулов отправил шайбу под перекладину, реализовав численное преимущество.

Во второй двадцатиминутке «Горняк-УГМК» вырвался вперед — 2:1.

В третьем периоде «АКМ» сравнял счет на 51-й минуте, благодаря Глебу Петрову. Однако судьба игры решилась уже в овертайм. При этом туляки играли с численным преимуществом 4 против 3, благодаря снятию вратаря, но реализовать его не смогли. В серии из 7 буллитов точнее оказались хоккеисты «Горняка-УГМК» — 3:2.

Комментируя встречу, главный тренер туляков Олег Горбенко отметил, что команда была не в игровом тонусе после 12-дневного перерыва. Вместе с тем, похвалил ребят за то, что им удалось сравнять счет в основное время.

Следующий домашний матч «АКМ» проведет 12 января против «Зауралья» из Кургана.