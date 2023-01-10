11 января в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - 11-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.); 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; ул. Красина, 76, 78, 80; ул. Речная, 1-9, 7-г; 1-й пр-зд, 20-39; 11-й пр-зд, 1; 12-й пр-зд, 1-10; ул. Металлургов, 60, 62, 46, 60-ав, 48, 49-г, 50; ул. Кутузова, 104-б; Щегловская засека, 5, 7; ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б; ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского ( Девизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77; ул. Тимирязева, 63-85 (нечётн.); ул. Михеева, 4, 6, 10-а, 12, 14; ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.); ул. Газовая, 24; ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 4-а, 8-а, 6-б; ул. Кислородная, 1-27; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.);
с 9:30 до 15:00 - ул. Вильямса, 14, 24, 22, 22-а, 6.