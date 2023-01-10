Глава Следкома РФ взял на личный контроль дело о смерти 3-летнего мальчика в новомосковской горбольнице Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ребенок скончался при транспортировке из Новомосковской городской детской больницы в Тулу. Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», было завершено и направлено в суд. Врачу анестезиологу-реаниматологу, делавшему переливание крови юному пациенту, было предъявлено обвинение. Однако очевидных мер до сих пор не принято -по данным местных СМИ, женщина до сих пор работает на той же должности в больнице.

Родители боятся, что, пока идет судебное разбирательство, может истечь срок давности по этому делу. Поэтому, по их обращению, глава Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить обо всех обстоятельствах дела и результатах расследования.