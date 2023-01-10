На проспекте Ленина в Туле неизвестный мужчина ударил 16-летнюю девушку Фото: соцсети

В понедельник, 9 января, на проспекте Ленина в Туле, в районе дома № 83б, неизвестный мужчина избил 16-летнюю девушку.

По имеющейся информации, первоначально это была потасовка, завязавшаяся между двумя компаниями, с одной из которых и находилась девушка. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как молодой человек два раза ударил девушку.

Сейчас все подробности и обстоятельства происшествия уточняются правоохранителями. Однако известно, что пострадавшая заявление не писала.