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НовостиПроисшествия10 января 2023 13:43

На проспекте Ленина в Туле неизвестный мужчина ударил 16-летнюю девушку

Видео происшествия было опубликовано в социальной сети
Игорь КОПЫТОВ
На проспекте Ленина в Туле неизвестный мужчина ударил 16-летнюю девушку

На проспекте Ленина в Туле неизвестный мужчина ударил 16-летнюю девушку

Фото: соцсети

В понедельник, 9 января, на проспекте Ленина в Туле, в районе дома № 83б, неизвестный мужчина избил 16-летнюю девушку.

По имеющейся информации, первоначально это была потасовка, завязавшаяся между двумя компаниями, с одной из которых и находилась девушка. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как молодой человек два раза ударил девушку.

Сейчас все подробности и обстоятельства происшествия уточняются правоохранителями. Однако известно, что пострадавшая заявление не писала.