Туляк отсудил более 250 тысяч рублей за падение наледи на свой автомобиль Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Пролетарского округа Тулы отсудил компенсацию за повреждения, нанесенные автомобилю сходом наледи с лоджии квартиры, расположенной на 9 этаже. Так, было установлено, что 8 февраля 2022 года жилец припарковал машину у одного из жилых домов по улице Бондаренко. Утром же обнаружил на автомобиле снег и вмятины на капоте, на крыше автомобиля, разбитое лобовое стекло, сломанные рейлинги, задний дворник, антенну.

Иск автолюбителя был адресован, в первую очередь, к ООО «Управляющая компания «Альфа». Однако в ходе разбирательств выяснилось, что вина — на двух хозяевах квартиры, ибо в конструкцию лоджии были внесены изменения. Именно они и послужили причиной схода снега.

Пострадавший просил взыскать с виновников ущерб в сумме 430 944 рублей, стоимость эвакуации - 20 000, расходы за экспертизу и юридическую помощь, а также судебные расходы и оплату государственной пошлины - 7 509,44 руб.

Решением суда его требования были удовлетворены частично. С владельцев квартиры в пользу истца был взыскан ущерб - по 119 756 рублей и судебные расходы в размере по 9 247 рублей с каждого.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.