Четыре школы в Тульской области вошли с список лучших в области математики и естественных наук Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отдельно выделены 20 школ-лидеров, которые упорядочены по набранным баллам, остальные школы сгруппированы по регионам. Среди образовательных организаций с 21 по 200 места вошли вошли четыре представителя Тульской области: МКОУ "Ефремовский физико-математический лицей"; МАОУ "Лицей № 1" в Туле; лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова в Туле; Центр образования № 38 в Туле.

По мнению экспертов, рейтинг дает объективную оценку вкладу, который образовательные учреждения внесли в развитие способностей учеников.