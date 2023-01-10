«Ростелеком» сделал мобильное приложение Visit Tula еще удобнее

Специалисты провайдера приняли участие в разработке программного обеспечения и создании визуального облика платформы. Приложение пополнилось новыми маршрутами, актуальной информацией для изучения Тульского края, обновился дизайн, стала проще и понятнее навигация. У пользователей появилась возможность выбирать события на интерактивной карте.

Visit Tula — полезный и востребованный инструмент для путешественников по Тульскому краю. Приложение знакомит туристов со знаковыми местами Тулы и области, общественными пространствами, рассказывает о предстоящих событиях: выставках, концертах, фестивалях, праздничных, спортивных и других мероприятиях. С помощью интерактивной карты можно составлять персональные маршруты, отправлять заявки на бронирование экскурсий, просматривать и добавлять в личный кабинет самое интересное. Здесь сосредоточена вся необходимая информация: места расположения туристско-информационных центров, парковок, вокзалов, автостанций, гостиниц, кафе и ресторанов, пунктов проката, зон Wi-Fi и многое другое.

«Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин уделяет особое внимание качеству предоставляемых в регионе услуг в индустрии гостеприимства. Новые сервисы для туристов позволяют укреплять интерес к Тульской области. Одна из главных задач при их создании — это комфорт для путешественников. Отличным инструментом служит наше мобильное приложение Visit Tula, функционал которого постоянно расширяется. Туляки и гости области активно им пользуются: составляют персональные маршруты, получают скидки и бонусы по программе лояльности», — подчеркнула Лариса Соломатина, заместитель министра экономического развития Тульской области.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Совместно с правительством области мы совершенствуем и обновляем наш продукт, дополняя его новой информацией и удобными опциями. Мобильное приложение позволяет формировать логистику путешествия, приобретать электронные билеты, дополнять экскурсии сопровождением аудиогида и многое другое. Уверен, что гостям и жителям Тульской области Visit Tula оказывает существенную помощь в планировании отдыха в регионе».

Мария Леонова, 35 лет, Воронежская область:

«На школьных каникулах всей семьей отправились путешествовать в Тулу. Наши друзья недавно вернулись оттуда и посоветовали воспользоваться специальным мобильным приложением для туристов — Visit Tula. Мы были приятно удивлены, сколько всего полезного там есть! На интерактивной карте нам без проблем удалось выстроить по времени маршрут, забронировать гостиницу, выбрать музеи, парковки, заправки и кафе. А еще очень удобно пользоваться аудиогидом и электронными билетами. Всё посмотреть, конечно, не удалось, но мы не раз еще вернемся в этот удивительный край и обязательно посоветуем Visit Tula всем, кто собирается в Тулу!».

Мобильное приложение Visit Tula позволяет зарегистрированным пользователям получать скидки и бонусы у партнеров программы лояльности при посещении экскурсий, а также в ресторанах, кафе, гостиницах и на других объектах туриндустрии, которые прошли добровольную сертификацию «Одобрено VISITTULA.COM» и подтвердили высокий уровень качества оказываемых услуг.

Загрузить Visit Tula можно в AppStore или Google Play. Продукт интегрирован с различными системами автоматизации и служит хорошим инструментом для объектов туриндустрии. Приложение доступно на русском и английском языках.