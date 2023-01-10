Тульский «АКМ» в первом домашнем матче в 2023 году принимает «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы Фото: материалы пресс-служб

Клуб из Верхней Пышмы Свердловской области располагается на данный момент на 17 месте в турнирной таблице с 40 очками в 36 матчах. Туляки же занимают 10 строчку с 47 очками за 38 игр. При этом в последних 5 матчах «АКМ» одержал 4 победы.

В перерывах болельщики смогут нарисовать плакат в поддержку любимого клуба, сделать аквагрим, почувствовать себя хоккеистом и поиграть в бросковой зоне.

Далее в домашней серии 12 января туляки сыграют с «Зауральем», 14-го - с «Челметом», 16-го – с «Южным Уралом».