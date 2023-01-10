В Туле возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в протоколе общего собрания жильцов МКД Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Было установлено, что представителем по доверенности от УК ООО «КУБ» в ГЖИ Тульской области передан протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 2 корп. 2 по улице Новоселов поселка 2-й Западный Тулы. Согласно документу, 31 июля ими якобы принято решение о выборе способа управления домом указанной управляющей организацией. При этом собственники квартир в собрании и голосовании не участвовали, в соответствующих реестрах не расписывались.

По результатам проверки прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права), ход и результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры.