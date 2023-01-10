Два ранее судимых москвича, ставшие на путь исправления, обокрали тульскую пенсионерку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что днем 4 октября 2022 года два ранее судимых жителя Московской области - 40-лет за пьяную езду, повлекшую смерть человека, и 35-лет за незаконный оборот наркотиков - слесари ООО «Жилищный ремонтный сервис» от имени работодателя предложили 83-летней жительнице Тулы провести в ее квартире ремонтные работы по замене водопроводных и канализационных труб. Увидев в процессе заключения договора и произведения расчета место хранения денежных средств, злоумышленники отвлекли потерпевшую и похитили 500 тысяч рублей.

Теперь они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Привокзальный районный суд Тулы. Обвиняемые в настоящее время находятся под стражей.