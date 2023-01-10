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НовостиПроисшествия10 января 2023 7:15

Два ранее судимых москвича, ставшие на путь исправления, обокрали тульскую пенсионерку

В суд направлено уголовное дело по факту кражи денежных средств из ее квартиры
Игорь КОПЫТОВ
Два ранее судимых москвича, ставшие на путь исправления, обокрали тульскую пенсионерку

Два ранее судимых москвича, ставшие на путь исправления, обокрали тульскую пенсионерку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что днем 4 октября 2022 года два ранее судимых жителя Московской области - 40-лет за пьяную езду, повлекшую смерть человека, и 35-лет за незаконный оборот наркотиков - слесари ООО «Жилищный ремонтный сервис» от имени работодателя предложили 83-летней жительнице Тулы провести в ее квартире ремонтные работы по замене водопроводных и канализационных труб. Увидев в процессе заключения договора и произведения расчета место хранения денежных средств, злоумышленники отвлекли потерпевшую и похитили 500 тысяч рублей.

Теперь они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Привокзальный районный суд Тулы. Обвиняемые в настоящее время находятся под стражей.