В Туле появится велодорожка, которая соединит Зареченский и Пролетарский округа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле запланирована велодорожка от улицы Токарева до реки Упы, проект планировки и межевания был утвержден городской администрацией.

Ее протяженность составит 3,25 км. По всей длине ее будет нанесена разметка, на пересечении с дорогой и перекрестках она будет выполнена термопластиком со световозвращающими элементами. Кроме того, планируется установка барьерных ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Сроки строительства и точная стоимость проекта пока неизвестны.