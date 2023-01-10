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НовостиОбщество10 января 2023 6:52

В Туле появится велодорожка, которая соединит Зареченский и Пролетарский округа

Ее протяженность составит 3,25 км
Игорь КОПЫТОВ
В Туле появится велодорожка, которая соединит Зареченский и Пролетарский округа

В Туле появится велодорожка, которая соединит Зареченский и Пролетарский округа

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле запланирована велодорожка от улицы Токарева до реки Упы, проект планировки и межевания был утвержден городской администрацией.

Ее протяженность составит 3,25 км. По всей длине ее будет нанесена разметка, на пересечении с дорогой и перекрестках она будет выполнена термопластиком со световозвращающими элементами. Кроме того, планируется установка барьерных ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Сроки строительства и точная стоимость проекта пока неизвестны.