9 мобильных телефонов на квадрокоптере не долетели до исправительного учреждения в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Незаконную посылку с помощью дрона планировал передать 40-летний житель Тульской области. Курьера задержали ночью во время патрулирования местности, прилегающей к режимной территории.

Злоумышленник собирался отправить в полет квадрокоптер, снабдив его четырьмя свертками, внутри которых были аккуратно упакованы 9 мобильных телефонов и комплектующие к ним.

Отпираться задержанный не стал, пояснив, что данную посылку он собирался переправить в исправительную колонию № 4 по просьбе осужденных, находящихся там. Сейчас сотрудниками оперативного отдела проводится проверка. Лица, которым предназначались запрещенные на территории исправительного учреждения средства мобильной связи, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.