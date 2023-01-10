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НовостиОбщество10 января 2023 6:45

9 мобильных телефонов на квадрокоптере не долетели до исправительного учреждения в Тульской области

Осуществить намерение помешали сотрудники оперативного отдела ИК-4
Игорь КОПЫТОВ
9 мобильных телефонов на квадрокоптере не долетели до исправительного учреждения в Тульской области

9 мобильных телефонов на квадрокоптере не долетели до исправительного учреждения в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Незаконную посылку с помощью дрона планировал передать 40-летний житель Тульской области. Курьера задержали ночью во время патрулирования местности, прилегающей к режимной территории.

Злоумышленник собирался отправить в полет квадрокоптер, снабдив его четырьмя свертками, внутри которых были аккуратно упакованы 9 мобильных телефонов и комплектующие к ним.

Отпираться задержанный не стал, пояснив, что данную посылку он собирался переправить в исправительную колонию № 4 по просьбе осужденных, находящихся там. Сейчас сотрудниками оперативного отдела проводится проверка. Лица, которым предназначались запрещенные на территории исправительного учреждения средства мобильной связи, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.