71 снаряд времен Великой Отечественной обнаружили в Белевском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

9 января спасатели обезвредили обнаруженный в деревне Зайцево Белевского района 71 артиллерийский снаряд калибром 45 мм времен Великой Отечественной войны.

В связи с находкой МЧС снова напоминает тулякам об основных правилах безопасности при обнаружении снарядов, гранат и взрывных устройств: не подходите близко и не позволяйте другим прикасаться к предмету; немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения; не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку; дождитесь прибытия оперативных служб.