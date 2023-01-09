Кому в Туле отключат газ 10 января Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Временно без газа останутся жители многоэтажек по адресам:

с 10:00 до 17:00 - по ул. Кутузова, 104; по ул. Декабристов, 86.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.