Протечку кровли тульского ФОК «Оружейник» устранят по гарантии Фото: материалы пресс-служб

Из-за сырости были сорваны региональные соревнования по мини-футболу, что вызвало определенный резонанс в спортивной среде — ФОК сдавли буквально в конце июля.

По официальной информации городского управления физической культуры и спорта, «...эксплуатирующей организацией 8 января 2023 года в адрес подрядной организации было направлено претензионное письмо с требованием устранить замечания по течи кровли здания. 9 января подрядная организация приступила к обследованию здания ФОКа для выявления причины течи кровли. Восстановительные работы выполнят в рамках гарантийных обязательств».

Правда, о сроках проведения ремонта, увы, не сообщается. Так что удастся ли устранить течь в ближайшее время, непонятно. Эксплуатация новеньких многофункциональных залов под вопросом.