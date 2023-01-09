Богородицкий дворец-музей временно закроют до 31 января Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения, Богородицкий дворец-музей и парк закрыты для посещения с 10 по 31 января 2023 года, в связи с техническими причинами - установкой пожарной сигнализации.

При этом продолжат работать временные выставки, такие как: «Эстетика в питие», «Царь стола», «М. И. Авилов — мастер исторических сцен». Также экспозиция во въездной башне-колокольне будет работать в штатном режиме.