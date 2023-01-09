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НовостиОбщество9 января 2023 11:31

Богородицкий дворец-музей временно закроют до 31 января

Связано это с техническими причинами
Источник:kp.ru
Богородицкий дворец-музей временно закроют до 31 января

Богородицкий дворец-музей временно закроют до 31 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения, Богородицкий дворец-музей и парк закрыты для посещения с 10 по 31 января 2023 года, в связи с техническими причинами - установкой пожарной сигнализации.

При этом продолжат работать временные выставки, такие как: «Эстетика в питие», «Царь стола», «М. И. Авилов — мастер исторических сцен». Также экспозиция во въездной башне-колокольне будет работать в штатном режиме.