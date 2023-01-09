В Туле открылся пункт приема елок на переработку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 9 января, в Туле началась акция «Сдай елку на переработку!». Как сообщалось ранее, туляки смогут отнести свои елки на мусорные площадки накопления, откуда их заберут. При этом на ветках не должно быть игрушек, мишуры и гирлянд.

Для того чтобы сдать новогодние деревья на переработку, их можно отнести в обычные контейнерные площадки во дворах домов.

Новогодние елки измельчат с помощью дробильной установки. Полученные древесные отходы будут использоваться в качестве отсыпного материала на полигоне утилизации отходов и другие полезные цели.

Последний день акции - 31 января 2023 года.