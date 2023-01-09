Стало известно, кто из туляков на новогодних каникулах пил качественную воду из крана Фото: Игорь КОПЫТОВ

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 26 декабря 2022 по 8 января 2023 года традиционно оценивался по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, в новогодние праздники самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Советского округа Тулы. Центральный и Привокзальный оказались на второй позиции. Следом — Зареченский.

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,0-6,4 градуса.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).