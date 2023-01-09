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НовостиОбщество9 января 2023 9:41

Стало известно, кто из туляков на новогодних каникулах пил качественную воду из крана

Соответствующую информацию опубликовал «Тулагорводоканал»
Игорь КОПЫТОВ
Стало известно, кто из туляков на новогодних каникулах пил качественную воду из крана

Стало известно, кто из туляков на новогодних каникулах пил качественную воду из крана

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 26 декабря 2022 по 8 января 2023 года традиционно оценивался по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, в новогодние праздники самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Советского округа Тулы. Центральный и Привокзальный оказались на второй позиции. Следом — Зареченский.

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,0-6,4 градуса.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).