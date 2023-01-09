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НовостиОбщество9 января 2023 9:03

В Новомосковске Тульской области сняли на видео пейзаж, словно из фильма-катастрофы

На кадрах ночное небо над городом затянуто белым паром
Игорь КОПЫТОВ
В Новомосковске Тульской области сняли на видео пейзаж, словно из фильма-катастрофы

В Новомосковске Тульской области сняли на видео пейзаж, словно из фильма-катастрофы

Фото: соцсети

В комментариях пользователи Сети высказывают различные догадки. Наиболее вероятная — пар из труб местного химического гиганта обрел столь значимые размеры из-за низкой температуры воздуха. Некоторые люди сравнили пейзаж с картинкой для фильма-катастрофы.

Впрочем, за зимние каникулы Новомосковск не раз становился героем публикаций в соцсетях с фотографиями световых столбов над городом, зимней радуги, гало.