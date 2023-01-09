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НовостиОбщество9 января 2023 6:38

В Тульской области сформирован Центр подготовки операторов БПЛА

Первые из курсантов уже прошли обучение
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области сформирован Центр подготовки операторов БПЛА

В Тульской области сформирован Центр подготовки операторов БПЛА

Фото: материалы пресс-служб

Тульский центр предназначен для подготовки операторов подразделений Министерства обороны РФ и других силовых структур, принимающих участие в СВО. Занятия проводят инструкторы, имеющие боевой опыт, а также преподаватели Тульского государственного университета.

Состоялся первый выпуск операторов. Все они успешно прошли экзаменационные испытания и получили подтверждающие документы. Перед убытием в пункты временной дислокации военнослужащие обеспечены БПЛА.