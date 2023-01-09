Как будут учиться тульские школьники, если вдруг вернутся морозы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В разъяснениях подчеркивается, что решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях принимается конкретными руководителями. Существующие нормативы для этого шага предусматривают, что отмена очных зянятий возможна для учащихся с 1 по 4 класс при температуре минус 23-25 градусов; для школьников с 5 по 9 класс — минус 26-28 градусов; для учащихся с 10 по 11 класс — минус 31 и ниже.

Решение об отмене занятий доводится до родителей классными руководителями накануне вечером. При этом окончательное решение о посещении ребенком школы принимают родители. В случае отмены очных занятий обучение проводится дистанционно. А для детей, которые все-таки пришли в школу, несмотря на мороз, должны организовать обучение в соответствии с расписанием.

Впрочем, после сильных морозов в регионе ожидается оттепель, но синоптики предупреждают, что впереди еще почти два месяца зимы.