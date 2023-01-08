Во время пожара в Заокском районе Тульской области погиб мужчина Фото: материалы пресс-служб

6 января, в частном доме в Заокском районе Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 9 человек и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 62-летний пожилой мужчина.

В результате пожара полностью сгорело здание.

Следственный комитет выясняет все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.