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НовостиПроисшествия8 января 2023 7:00

Во время пожара в Заокском районе Тульской области погиб мужчина

Причина возгорания устанавливается
Источник:kp.ru
Во время пожара в Заокском районе Тульской области погиб мужчина

Во время пожара в Заокском районе Тульской области погиб мужчина

Фото: материалы пресс-служб

6 января, в частном доме в Заокском районе Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 9 человек и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 62-летний пожилой мужчина.

В результате пожара полностью сгорело здание.

Следственный комитет выясняет все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.