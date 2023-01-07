Волшебный лед Белоусовского парка манит маленьких туляков покататься с героями сказок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В в детском городке Центрального парка имени П.П. Белоусова ежедневно с 10.00 до 13.00 работает Резиденция Деда Мороза. А на фонтанной площади с 12.00 до 18.00 организована ярмарка тульских мастеров, акция «Костерок», фотозоны.

С 15.00 до 17.00 программа «Волшебный лед» — катание с любимыми сказочными героями. И только сегодня, 7 января, здесь же с 16.30 до 18.00 — эстрадный концерт.

0+