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НовостиОбщество7 января 2023 9:00

Волшебный лед Белоусовского парка манит маленьких туляков покататься с героями сказок

В парках продолжается развлекательная программа «Зима по-тульски»
Игорь КОПЫТОВ
Волшебный лед Белоусовского парка манит маленьких туляков покататься с героями сказок

Волшебный лед Белоусовского парка манит маленьких туляков покататься с героями сказок

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В в детском городке Центрального парка имени П.П. Белоусова ежедневно с 10.00 до 13.00 работает Резиденция Деда Мороза. А на фонтанной площади с 12.00 до 18.00 организована ярмарка тульских мастеров, акция «Костерок», фотозоны.

С 15.00 до 17.00 программа «Волшебный лед» — катание с любимыми сказочными героями. И только сегодня, 7 января, здесь же с 16.30 до 18.00 — эстрадный концерт.

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